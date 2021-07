Calciomercato Inter, colpo dal PSG | Scambio con Brozovic

L’Inter potrebbe a breve piazzare l’offensiva per Pablo Sarabia: il club nerazzurro proporrebbe uno scambio col PSG

L’obiettivo dell’Inter è quello di trovare dei rinforzi adeguati al gioco di Simone Inzaghi, sfruttando le occasioni che presenterà il mercato. Con la fine di Euro 2020 dovrebbe a breve sbloccarsi la situazione, anche se tutti i club stanno soffrendo una crisi economica non indifferente. I profili seguiti in fase offensiva sono molteplici, soprattutto quelli che giocano sulle fasce: è il caso di Pablo Sarabia, che con la Spagna si è fermato in semifinale nell’ultimo Europeo. E che, soprattutto, è stato messo alla porta dal Paris Saint-Germain dopo l’ingaggio delle varie stare.

Inter, Brozovic per Pablo Sarabia

Secondo quanto riferito da ‘Elgoldigital.com‘, l’Inter è una delle squadre interessate a Pablo Sarabia insieme a Villarreal e Atletico Madrid. Il PSG vuole cedere il giocatore, che non ha rispettato le aspettative. In più Pochettino vorrebbe mandarlo via anche per incassare qualcosa dopo l’ingaggio di alcuni top player. D’altra parte, l’Inter ha pochi soldi e metterebbe in piedi uno scambio offrendo Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato. Questo porta il club così come il giocatore a un bivio: rinnovo o addio, e lo scambio coi parigini per Sarabia è una suggestione forte.