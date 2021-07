Il Borussia Dortmund a caccia dell’erede di Sancho, ad un passo dal Manchester United: doppio colpo in Serie A con Milan e Juventus interessate

Il calciomercato mette in mostra trattative internazionali che potrebbero intrecciarsi tra loro. Il punto di partenza è la Germania, dove il Borussia Dortmund potrebbe registrare la partenza di Jadon Sancho. Tra i migliori trequartisti della passata stagione, l’inglese dovrebbe poi essere sostituito e la formazione giallonera sta pensando ad un doppio colpo dalla nostra Serie A.

Jadon Sancho ha stupito tutti nella sua stagione con il Borussia accanto ad Haaland: 26 presenze, 8 gol solo in campionato e un grande contributo anche in Champions League. Il suo rendimento è calato con la Nazionale inglese, dove all’Europeo ha collezionato appena tre presenze, senza incidere. Il giocatore si appresta però a tornare in patria: dopo l’esperienza al Manchester City, il classe 2000 potrebbe accasarsi allo United, in una trattativa da almeno 95 milioni di euro.

La sua partenza metterebbe il Borussia Dortmund nelle condizioni di trovare un sostituto. Il club tedesco starebbe pensando ad un doppio colpo dalla Serie A che coinvolge sia Milan che Juventus. Un doppio affare: Leao più Kulusevski. L’esterno rossonero è reduce da una stagione ad alti e bassi: bene da ala, meno da prima punta, dove non è mai riuscito ad incidere. Il Milan potrebbe sacrificarlo per una cifra vicina ai 30 milioni.

Calciomercato, doppio assalto a Milan e Juventus

Ne chiede dieci in più la Juventus per Dejan Kulusevski che ha chiuso in crescendo la sua stagione alla Juventus. Classe 2000 – un anno più giovane di Leao – il bianconero ha dimostrato di poter giocare su entrambe le fasce e di avere gol nelle gambe. Due giovani talenti per non rimpiangere Sancho. Milan e Juventus sono avvisate: la dipartita dell’inglese potrebbe portare all’assalto dei due campioni.