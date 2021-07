Calciomercato Juventus, i bianconeri rimangono molto attivi anche sul fronte uscite: addio all’attaccante, contatto in Serie A

La Juventus continua a lavorare sotto traccia. In casa bianconera hanno appeso il cartello ‘lavori in corso’, per cercare di regalare ad Allegri la miglior rosa possibile al fine di tornare da subito ai vertici del calcio mondiale. Ma quello in corso si prospetta come un calciomercato diverso, più complicato. Sarà, infatti, necessario scendere a compromessi e le cessioni potrebbero rivelarsi fondamentali per tentare l’assalto ai calciatori e mettere a segno degli acquisti. In questo senso, occhio sempre al futuro di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese non è certo di restare a Torino, visto che il tecnico non lo considera imprescindibile nel progetto e acconsentirebbe ad una sua cessione alle giuste condizioni.

Tale scenario, rappresenterebbe certamente una perdita rilevante in termini di qualità, gol e personalità, ma darebbe maggiore libertà alla ‘Vecchia Signora’ in ottica entrate. I piemontesi risparmierebbero oltre 30 milioni di euro di ingaggio netto a stagione, dati ad un giocatore che lo scorso 5 febbraio ha compiuto 36 anni. Cifra importante che permetterebbe di chiudere agevolmente il colpo Locatelli dal Sassuolo e magari anche di portare a casa un top player nel reparto offensivo. CR7, però, non è l’unico attaccante che potrebbe dire addio prossimamente.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, offerta da capogiro | Addio Chiesa: super scambio!

Calciomercato, addio alla Juventus: c’è l’incontro

La Juventus si appresta a dire addio a breve ad un attaccante. Il profilo in questione, come riferisce ‘Goal.com’, è quello di Marko Pjaca. L’esterno croato classe ’95 è rientrato dopo l’esperienza non fortunata al Genoa e non rientra nel progetto bianconero. L’intenzione, quindi, è quella di trovargli una sistemazione, con il calciatore che potrebbe restare ancora in Serie A e a Torino in particolare.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, addio Sancho | Il Borussia fa spesa in Italia: Juve e Milan avvisate

Il club ‘Granata’, infatti, pare interessato al trasferimento e lo scorso martedì, inoltre, sarebbe andato in scena un incontro tra il direttore sportivo, Vagnati, e l’agente dell’ex Anderlecht Alessandro Lucci. Il 26enne è sotto contratto con la Juve fino a giugno 2023 e partirebbe nuovamente in prestito con diritto di riscatto. Torino su Pjaca, staremo a vedere.