Il calciomercato bianconero può vedere una clamorosa svolta nelle prossime settimane: il big si espone, ritorno alla finestra

Meno di un mese e mezzo alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed in casa Juventus si lavora ai prossimi colpi, atti a puntellare la rosa di Massimiliano Allegri. Dei numerosi nomi circolati nelle ultime settimane, uno in particolare potrebbe avvicinarsi considerevolmente al clamoroso ritorno nella Torino bianconera entro il 31 agosto. Si tratta di Miralem Pjanic, reduce da un’unica deludente annata alla corte di Koeman e che sembrerebbe pronto a dire addio al Barcellona. Dopo aver collezionato 30 presenze tra campionato e coppe (1295′ in campo), il 31enne bosniaco non ha intenzione di rimanere e già da tempo si vocifera del possibile ritorno alla corte di Massimiliano Allegri. In tal senso, il centrocampista si è sbilanciato con un ‘gesto’ sui social che può di fatto rappresentare un vero e proprio assist alla Juventus che da settimane cerca un rinforzo di peso per la mediana bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Icardi sfuma | Juventus ko dopo lo scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Locatelli chiude i giochi | Annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, Pjanic esce allo scoperto

Un like galeotto che può infiammare, nuovamente, l’ipotesi di un ritorno alla Juventus. Al post su Instagram di Carlo Laudisa, nel quale il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ parlava di un possibile sacrificio, in ottica stipendio, dell’ex romanista.

Per tutte le ultime notizie di giornataCLICCA QUI!

“Juve, avanti Pjanic con lo sconto”, ha titolato Laudisa attirando l’attenzione, ed evidentemente il gradimento, dello stesso Pjanic. Un assist nemmeno tanto nascosto alla società bianconera con il giocatore apparentemente desideroso di tornare a vestire la maglia della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, giallo Icardi | Arriva l’indizio!

LEGGI ANCHE >>>“Allegri può favorirlo”: De Sciglio punta a riprendersi la Juventus

Situazione in divenire e destinata ad infiammarsi nelle prossime settimane: il futuro di Miralem Pjanic, ad un anno dall’addio alla Serie A, può chiamarsi nuovamente Juventus.

Ecco il post ‘incriminato’ su Instagram: Pjanic non smette di pensare alla Juventus.