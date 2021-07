L’Inter decide di non partire per la tournée negli Stati Uniti, rinunciando così alla Florida Cup: il motivo della decisione

Niente partenza per la Florida per la nuova Inter targata Simone Inzaghi. I nerazzurri infatti, come riportato da Calciomercato.it, rinunceranno alla tournée negli Stati Uniti, dove avrebbero disputato la Florida Cup, annullando il volo previsto per domani mattina. La decisione presa dalla società riguarda ovviamente il Covid, e preferirebbe tutelare il gruppo squadra da eventuali contagi. Così niente amichevoli in America per i nerazzurri, che continueranno la preparazione in Italia in attesa della prossima stagione.