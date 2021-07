Gianluigi Donnarumma è diventato da poco tempo il nuovo portiere del PSG: che intreccio alla Juventus con Szczesny, ecco la verità

La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per arrivare ai top player in circolazione. L’obiettivo della compagine bianconera è quello di puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per un futuro più roseo possibile. In passato è stato accostato anche Gianluigi Donnarumma, che è diventato da poco tempo il nuovo portiere del PSG dopo un Europeo da protagonista assoluto vincendo anche il premio di miglior giocatore della competizione.

Calciomercato Juventus, Perin come vice di Szczesny

Come svelato dall’edizione odierna de “La Stampa” non ci sarebbe mai stato un affondo preciso per arrivare all’ex portiere del Milan. La Juventus è sempre stata sicura del portiere polacco Szczesny, che continuerà ad essere il numero uno della formazione bianconera. L’assalto a Donnarumma non c’è mai stato fino in fondo con lo stesso Allegri che conosce già molto bene l’ex estremo difensore della Roma e punterà proprio su di lui.

Per il ruolo di vice salgono le quotazioni di Mattia Perin, già in ritiro a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo il prestito al Genoa, il portiere vestirà quasi sicuramente la maglia bianconera in vista della prossima stagione con il ruolo di dodicesimo. Retroscena importante sull’ex Milan che vuole essere protagonista anche in campo europeo dopo aver trionfato con la maglia della Nazionale italiana ad Euro2020. I bianconeri non sono stati mai così vicini al portiere originario di Castellammare di Stabia.

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per incrementare il tasso tecnico della formazione bianconera. Tutto ruoterà a colpi a centrocampo ed in attacco per essere davvero protagonista nuovamente anche in Champions League dopo le delusioni delle ultime stagioni.