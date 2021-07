Duello tra Juventus e Milan per un giovane attaccante: i bianconeri rischiano la beffa in extremis, con la dirigenza rossonera che ha trovato l’intesa con il calciatore

Il calciomercato tesse le sue trame con le società a lavoro per chiudere diverse situazioni. Oltre alle trattative primarie, le dirigenze pensano anche alle cosiddette operazioni di ‘contorno’ che vedono protagonisti spesso giovani in rampa di lancio. In quest’ottica è da leggere un duello che nelle ultime settimane ha visto in lotta sia Juventus che Milan. L’obiettivo è un attaccante che milita in Brasile.

Il riferimento è a Kaio Jorge, seguito in maniera concreta anche dal Napoli e, soprattutto, dalla Juventus. L’attaccante 19enne ha il contratto in scadenza a dicembre 2021 e ha calamitato su di sé le attenzioni di diverse società straniere, Atletico Madrid compreso. Tra gli italiani, il club che ha mosso passi più concreti è il Milan, ma con l’intento di assumere una posizione di vantaggio in vista di un suo ingaggio da svincolato.

Calciomercato, duello tra Juventus e Milan

Il Santos non fa sconti, ma il Milan continua nelle trattative. Secondo quanto si legge da ‘Tuttosport’, il club rossonero avrebbe già avuto raggiunto l’accordo con il calciatore. Si tratterebbe, quindi, solo, di convincere la società brasiliana, che però vuole prima sondare tutte le alternative sul tavolo. Se Kaio Jorge dovesse scegliere la Serie A, però, il Milan sembra la destinazione più probabile, con la Juventus beffata.