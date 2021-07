La Juventus rende noto un ritorno all’interno dello staff bianconero e di Massimiliano Allegri: c’è il comunicato ufficiale

La Juventus non mette a segno solamente colpi per la rosa in questo calciomercato estivo, ma dà il benvenuto a nuovi innesti anche nello staff di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina della Juventus due anni dopo l’addio. Oggi i bianconeri ufficializzano il ritorno di Simone Padoin, ex calciatore che ha vestito la maglia bianconera per quattro anni e che era soprannominato il ‘talismano’ della Juventus.

L’ex calciatore sarà un nuovo collaboratore dello staff del tecnico bianconero e la società lo rende noto attraverso un comunicato che recita: “Un graditissimo ritorno nel gruppo della Juventus. Stiamo parlando di Simone Padoin, che da oggi è ufficialmente parte dello staff tecnico, in qualità di collaboratore. Adesso per lui inizia una nuova avventura di nuovo nella famiglia bianconera. Bentornato Simone, e buon lavoro!”.