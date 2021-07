Calciomercato Juventus, critiche per Locatelli | "Spendono troppo!"

La Juventus vuole acquistare Manuel Locatelli, ma il Sassuolo sta alzando le pretese: arrivano critiche per l’eventuale spesa

La trattativa per acquistare Manuel Locatelli va avanti in modo serratissimo. La Juventus e il Sassuolo non hanno ancora trovato un accordo definitivo e si continua a trattare. Il centrocampista italiano è pronto per la consacrazione in una big dopo la vittoria di Euro 2020 con la Nazionale di Roberto Mancini. La doppietta contro la Svizzera non è passata inosservata verso i top club europei, ma la squadra in pole position resta la Juve. Ma la sua valutazione desta qualche perplessità alle personalità del mondo del calcio, anche perché il Sassuolo sta alzando il tiro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il Barcellona lo vende | Duello con l’Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Sancho | Il Borussia fa spesa in Italia: Juve e Milan avvisate

Juventus, le parole di Zanforlin su Locatelli

A tal proposito, è intervenuto l’opinionista Orfeo Zanforlin ai microfoni di ‘Top Calcio 24‘: “Secondo me Locatelli non vale quei soldi (45 mln compresi bonus), può valere intorno ai 30 milioni, non è che abbia dimostrato così tanto. Bisogna stare attenti. È un buon giocatore, di grande prospettiva, ma 45 milioni sono un po’ troppi“. Riferimento appunto alla valutazione del Sassuolo, che sarebbe salita a 45 milioni dopo l’interesse dell’Arsenal e le prestazioni all’Europeo. La Juventus ci proverà fino all’ultimo e ha dalla sua parte il sì del giocatore.