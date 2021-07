Il Milan spera di risolvere il più presto possibile la situazione contrattuale del big: previsto l’incontro

Il Milan è in attesa di conoscere il futuro di Franck Kessiè. Il centrocampista rossonero ha disputato una grande stagione diventando il perno del centrocampo di Stefano Pioli ma il suo rinnovo tarda ad arrivare e adesso appare come un giallo. L’attenzione del giocatore adesso è concentrata sul debutto alle Olimpiadi di Tokyo con la Costa d’Avorio ma, inevitabilmente la questione legata al suo futuro, è un elemento di distrazione non indifferente. Il suo contratto scadrà tra 11 mesi, il suo ingaggio attuale è di 2,2 milioni a stagione ma il suo entourage pretende un adeguamento a circa 6 milioni. Il Milan, però, potrebbe non assecondare la richiesta, come già accaduto per Donnarumma e Calhanoglu. Nella prossima settimana è previsto un summit, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato Milan, previsto incontro per il rinnovo di Kessié

Gli estimatori per Kessié non mancano, soprattutto in Premier League, in particolare il Liverpool, ma non solo. Il giocatore non ha mai espresso l’esplicita volontà di lasciare il club, quindi non è escluso che alla fine possa decidere di rimanere in rossonero e continuare a guidare da protagonista il centrocampo della squadra guidata da Pioli.

L’obiettivo del Milan è quello di agire con cautela cercando di non lasciare spazio a polemiche o malumori. Il club vuole evitare di arrivare a situazioni spiacevoli come accaduto per Donnarumma e Calhanoglu. L’incontro previsto nella prossima settimana potrebbe essere decisivo.