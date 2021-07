Calciomercato Milan, Theo Hernandez addio | Il PSG è pronto

Il futuro di Theo Hernandez non è ancora stato definito. Il terzino spagnolo potrebbe rinnovare o andare via dal Milan

La grande stagione del Milan ha messo in evidenza tutti gli uomini di Stefano Pioli e alcuni di loro ora devono rinnovare il contratto. I rossoneri non possono permettersi di ripetere altri casi come quelli di Donnarumma e Calhanoglu, andati rispettivamente al PSG e all’Inter a parametro zero. Tengono banco i rinnovi di Kessie e Romagnoli, ma c’è un altro di quelli che inizia a battere cassa: è Theo Hernandez, affermatosi come uno dei migliori terzini sinistri della Serie A. Ora il giocatore e il suo entourage vogliono che il suo nuovo ingaggio sia proporzionato alle grandi prestazioni offerte.

Milan, Theo Hernandez di fronte a un bivio

Secondo quanto riferito da ‘MARCA‘, il PSG non si è tolto dai pensieri Theo Hernandez, anzi. Lo spagnolo è contento del Milan e di aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Ma le trattative per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 non sono ancora chiuse. Attualmente Theo guadagna 1,5 milioni di euro: uno stipendio ‘troppo basso’, visto che vorrebbe arrivare al top. D’altra parte, Leonardo è molto attento all’evolversi della situazione ed è pronto a piazzare l’offensiva in caso di fumata nera.