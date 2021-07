E’ fatta: Romero è ad un passo dal Tottenham, accordo raggiunto, a breve la firma e l’annuncio

Cristian Romero si avvicina sempre di più al Tottenham. Il grande passo è stato fatto ieri quando gli Spurs hanno raggiunto l’intesa con l’entourage del giocatore sull’ingaggio. C’è ancora una lieve distanza tra la richiesta dell’Atalanta di 60 milioni di euro e l’offerta degli inglesi di 50 milioni di euro. L’accordo tra le parti potrebbe comunque arrivare in poche ore. Anche il Barcellona, spinto dal connazionale Messi, ha provato ad ingaggiare Romero, ma le difficoltà economiche dei blaugrana non permettono di sostenere una cifra simile. L’argentino votato come miglior difensore della Serie A al termine dell’ultima stagione e vincitore della Copa America con l’Argentina è pronto per trasferirsi in Premier League.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio definitivo | Agente a Barcellona

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, Theo Hernandez in bilico | Rinnovo o cessione

Calciomercato Atalanta, Romero ad un passo dal Tottenham

La buona riuscita dell’operazione è favorita anche dagli ottimi rapporti tra il ds del Tottenham, Fabio Paratici e Paolo Busardò, intermediario nella trattativa. L’Atalanta sta già sondando il terreno per Demiral, individuato da Gasperini come sostituto ideale dell’argentino ex Genoa.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, Ufficiale: Sergio Romero passa al Manchester United

Cristian Romero, dopo una stagione straordinaria in Italia e con la sua nazionale, si prepara al grande salto di qualità della sua carriera. L’accordo è ormai stato raggiunto, restano da limare gli ultimi dettagli relativi alle cifre del cartellino. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del trasferimento dell’argentino classe ’98 al Tottenham.