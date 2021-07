Calciomercato Milan, si lavora per Diogo Dalot | Il punto

Paolo Maldini lavora al ritorno di Diogo Dalot: la sitazione non è ancora definita. Le ultime di CalciomercatoNews.com

Il Milan vuole riavere Diogo Dalot anche per la prossima stagione, dopo che Stefano Pioli ha potuto valutare le sue qualità e ‘rimodellarlo’ a suo piacimento. Il portoghese è migliorato molto anche in fase difensiva, una cosa che è stata notata da Paolo Maldini. Il dt rossonero è in trattativa con il Manchester United, dopo aver ricevuto da tempo il sì del giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo assalto Bayern | Scambio più 50 milioni

Stando alle ultime informazioni raccolte da CalciomercatoNews.com, Diogo Dalot al momento si trova a Manchester e lunedì si radunerà per la pre-season in attesa di capire quale sarà il suo futuro. I Red Devils hanno aperto al prestito con diritto di riscatto: tuttavia, la richiesta dello stesso prestito si aggira intorno ai 4-5 milioni di euro. Il Milan per ora vorrebbe spenderne al massimo 1,5-2 milioni, che arriverebbero dalla cessione di Conti.