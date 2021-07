La Juventus continua a tenere d’occhio la situazione legata al futuro di un giovane talento per il centrocampo: decisone presa

La Juventus lavora in silenzio. In questa prima parte di sessione di calciomercato, in casa bianconera hanno dominato quiete e pazienza. Ma la società e Allegri non sono certo rimasti con le mani in mano e insieme continuano a studiare le migliori strategie possibili per rinforzare la rosa. La passata stagione – alquanto deludente – ha costretto il club a rivedere la posizione di quasi tutti i giocatori del gruppo a disposizione. Non a caso, solo pochissimi eletti possono considerarsi incedibili. Tra questi non è presente Cristiano Ronaldo: il portoghese sarà il fulcro assoluto dell’estate juventina. Una sua eventuale partenza potrebbe cambiare pesantemente l’intero scenario.

Liberarsi del peso economico enorme che comporta l’asso di Madeira – con il cartellino valutato sui 30 milioni di euro -, permetterebbe ai piemontesi di osare di più in ottica entrate. Grande aggiunta di ossigeno alle casse societarie, che consentirebbe di lanciarsi all’acquisto di un top player in attacco e faciliterebbe l’arrivo di Locatelli dal Sassuolo. Il talento ex Milan – per cui la trattativa è in salita al momento -, inoltre non è l’unico nome tenuto d’occhio per la mediana.

Calciomercato Juventus, la ‘stellina’ ha deciso il futuro

Non solo Locatelli. La Juventus, seppur più defilata, non perde di vista la situazione legata al futuro di Eduardo Camavinga, il quale però sembra sfumare definitivamente. La ‘stellina’ francese classe 2002 ha messo in mostra doti di grandissimo spessore nell’ultima stagione, attirando su di sé l’interesse di numerose grandi compagini europee. Come riferisce il ‘Manchester Evening News’, il tecnico del Manchester United, Solskjaer, avrebbe avuto un confronto con l’entourage del talento in forza al Rennes.

Scambio rivelatosi negativo, con il calciatore che avrebbe il desiderio di sbarcare nella Liga spagnola. Il Real Madrid – altro club sulle tracce del gioiellino -, sarebbe di conseguenza la pista principale. Camavinga è in scadenza a giugno 2022 e la valutazione al momento pare si attesti sui 70 milioni di euro. Staremo a vedere.