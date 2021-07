Non si arrende il Bayern Monaco, che sarebbe pronto a far partire il nuovo assalto alla Juventus: offerto lo scambio più 50 milioni

Non solo acquisti per la Juventus, ma anche resistenza agli assalti dei top club europei ai top player in rosa. In particolare a sorprende l’Europa intera e attirarne l’attenzione è stato Federico Chiesa, grande protagonista della cavalcata dell’Italia a Euro 2020. L’esterno bianconero infatti è finito in particolare nel mirino del Bayern Monaco, squadra alla quale gli esterni non mancano certamente vista la presenza di Coman, Sane e Gnabry in rosa.

Recentemente il club tedesco avrebbe già presentato la prima offerta ai bianconeri, mettendo sul piatto 80 milioni di euro. Offerta però rispedita al mittente da parte dei bianconeri. I tedeschi però sembrerebbero non arrendersi e sarebbero pronti a un nuovo assalto, questa proponendo uno scambio più 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, il Bayern insiste per Chiesa: 50 milioni più scambio

La Juventus continua a difendersi dagli attacchi dei top club europei per il gioiello in rosa, ovvero Federico Chiesa. In particolare a insistere per l’esterno juventino sembrerebbe essere il Bayern Monaco, rimasto incantato dalle sue prestazioni a Euro 2020. La prima offerta da 80 milioni di euro sarebbe stata rifiutata, ma i tedeschi propongono un nuovo affare.

Infatti il club bavarese sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino di Leon Goretzka, centrocampista in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. L’arrivo del centrocampista tedesco, che in questa stagione ha collezionato 32 presenze, mettendo a segno 8 gol e 9 assist, andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Arthur a centrocampo. La sua valutazione è sui 60 milioni, dunque l’operazione Chiesa – tra cash e cartellino Goretzka – toccherebbe i 110 milioni di euro. Ma d’altro canto l’importanza di Federico Chiesa per la Juventus sarebbe fondamentale e per questo motivo, nonostante l’importante offerta, la società bianconera rispedirebbe anche questa offerta al mittente.