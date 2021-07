L’attaccante del Tottenham Heung-Min Son rinnova il contratto fino al 2025: ecco l’annuncio ufficiale del club inglese

Son e il Tottenham, un matrimonio destinato a durare ancora. Il classe ’92 gioca negli ‘Spurs’ da ben sei anni e ora ha ufficialmente rinnovato il contratto fino al 2025, per altre quattro stagioni. Una buona notizia per i londinesi, che potrebbe perdere a breve Harry Kane in attacco. Il club ha reso noto l’accordo raggiunto tramite un annuncio sul proprio profilo Twitter. L’esterno ha lasciato anche qualche dichiarazione in merito: “Per me è stato un grande onore giocare qui in questi sei anni, dove mi hanno dimostrato grandissimo rispetto e mi sento a casa. Sono felicissimo, non c’era altra scelta. La decisione è stata semplice”.

Ecco il tweet del Tottenham.