Calciomercato, singolare presentazione al Paris Saint-Germain per Georgino Wijnaldum: l’olandese spiazza tutti ai microfoni della tv ufficiale con lo strano annuncio

Approdato all’ombra della Tour Eiffel dopo l’esperienza al Liverpool, l’olandese Georgino Wijnaldum è pronto a giocarsi le proprie carte con il Paris Saint-Germain. D’altronde, l’ex Reds è stato individuato come uno dei migliori centrocampisti al mondo da poter prendere sul mercato. Soprattutto vista la sua precedente situazione contrattuale. E la formazione di Pochettino è riuscita a vincere la concorrenza di diversi club prima di arrivare al cartellino dell’olandese.

Tra questi, anche il Barcellona del connazionale Koeman aveva provato a fare sul serio per l’ex Liverpool. Un flirt che per poco non complicava il suo approdo a Parigi, come confessato dallo stesso Wijnaldum ai microfoni della TV ufficiale del PSG: “Scegliere tra questo club e il Barcellona è stato davvero complicato per me – ammette il mediano oranje, che poi spiazza tutti con lo strano annuncio – Sono sempre stato un grande tifoso dei blaugrana, sin da quando ero molto giovane.