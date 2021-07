La Juventus monitora la situazione Ronaldo e continua a valutare l’opzione scambio: la big chiede anche il conguaglio

È ancora un calciomercato anomalo per la Juventus, che fin qui non ha effettuato ufficialità e sta lottando soprattutto per portare a Torino il centrocampista Manuel Locatelli dal Sassuolo. Intanto però si valuta anche la situazione relativa a Cristiano Ronaldo visto che non c’è ancora stato un annuncio dal giocatore stesso sulla sua permanenza come avveniva in passato già al termine del campionato.

Sono poche però le squadre che possono permettersi il suo ingaggio e tra queste c’è sicuramente il Paris Saint-Germain, che potrebbe farsi avanti mettendo sul piatto Mauro Icardi. I francesi però valutano almeno 40 milioni l’attaccante argentino, per cui lo scambio con Ronaldo non basterebbe ma i bianconeri sarebbero costretti a inserire un conguaglio di circa 15 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, scambio Icardi-Ronaldo: il PSG vuole anche un conguaglio

Il valore di Cristiano Ronaldo è sicuramente calato dal momento di acquisto della Juventus, sia per qualche prestazione sbagliata in più che per l’età e la scadenza di contratto tra un anno. Oggi infatti il portoghese ha un valore di circa 25 milioni di euro, che rappresenta la spesa minima rispetto al pagamento dello stipendio che attualmente si aggira sui 31 milioni di euro all’anno. Per questo il PSG vorrebbe anche 15 milioni di euro qualora si dovesse pensare allo cambio con Mauro Icardi.

Icardi è stato nel mirino della Juventus anche in passato e ora la ‘Vecchia Signora’ cerca un nuovo attaccante e per questo si pensa allo scambio con Ronaldo.