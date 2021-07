Calciomercato Juventus, Griezmann nel mirino della Premier | L’intreccio

Il futuro di Antoine Griezmann è sempre in bilico: il talentuoso attaccante francese potrebbe lasciare il Barcellona, assalto in Premier League

Novità in vista in casa Barcellona con nuove idee suggestive in vista della prossima stagione. Da monitorare attentamente il futuro di Antoine Griezmann: il talentuoso giocatore francese potrebbe dire addio al club blaugrana per una nuova avventura della sua carriera. Dopo la delusione ad Euro2020, l’attaccante del Barcellona cercherà di prendere una scelta per il suo futuro: anche la Juventus e l’Atletico Madrid hanno chiesto informazioni alla dirigenza catalana.

Calciomercato Juventus, beffa Paratici per Griezmann

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” sarebbe piombato anche il Tottenham sulle tracce di Griezmann: in caso di addio ufficiale di Harry Kane al Manchester City, lo stesso Paratici potrebbe pensare al francese per un colpo importante in attacco. Il giocatore del Barcellona vorrebbe restare in Spagna per continuare a mostrare tutto il suo potenziale, ma il top club inglese intende fare sul serio dopo il possibile super dell’attaccante della Nazionale inglese.

Possibile beffa anche per la Juventus, che ha monitorato attentamente la situazione in ottica futura del talentuoso giocatore transalpino, pronto a dire addio al club blaugrana in vista della prossima stagione. I prossimi giorni saranno più chiari con il futuro di Griezmann che diventerà ufficiale. Assalto decisivo anche in Premier League per il francese.

Novità importanti in vista della prossima stagione per l’attaccante francese che non è riuscito ad essere continuo al fianco di Messi. Nei momenti topici della stagione l’ex Atletico Madrid non è sembrato affatto totale, soprattutto dal punto di vista mentale.