Il calciomercato della Juventus sta per vedere l’ennesima maxi offerta per il cartellino di Federico Chiesa: scambio e cash dal top club inglese

Sono diversi i nodi da sciogliere, in casa Juventus, per quanto riguarda l’attuale sessione di calciomercato. Dal futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe dire addio con un anno d’anticipo sulla scadenza con la ‘Vecchia Signora’, fino a Federico Chiesa. L’ex Fiorentina è sicuramente il più corteggiato della rosa di Allegri, dopo lo strepitoso Europeo con gli azzurri di Mancini. Chiesa piace soprattutto in Premier League, ma anche in Germania al Bayern Monaco. È dall’Inghilterra, però, che starebbe per arrivare una ricchissima offerta per il cartellino dell’esterno della Juventus. Il Chelsea è pronto a farsi sotto, nuovamente, per il 23enne genovese con una proposta che può far vacillare la società torinese: ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Griezmann nel mirino della Premier | L’intreccio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno dalla big | Tre indizi

Calciomercato Juventus, 107 milioni per Chiesa: c’è anche il bomber

Chiesa al Chelsea, un tormentone destinato ad essere alimentato anche durante le prossime settimane di mercato. I ‘Blues’ tornano alla carica e pensando ad una super offerta per il talento bianconero. Il cartellino di Timo Werner, già accostato lo scorso inverno alla ‘Vecchia Signora’ e valutato non meno di 60 milioni di euro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

I ‘Blues’ metterebbero sul piatto, inoltre, un conguaglio cash di circa 47 milioni di euro oltre al cartellino della punta tedesca. Chiesa è dunque, al momento, una vera priorità per la squadra di Tuchel.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma il colpaccio | ‘Sgambetto’ di Paratici

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘stellina’ nel mirino: c’è la svolta | Decisione presa

Chiesa e Werner possono quindi diventare i protagonisti del calciomercato di Juventus e Chelsea nelle settimane a venire: adesso spetterà alla ‘Vecchia Signora’ se rifiutare l’ennesima ricca offerta per il figlio d’arte.