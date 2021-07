Carlo Ancelotti sogna due dei grandi protagonisti dell’Italia di Mancini per il suo nuovo Real Madrid

Il ritorno sulla panchina del Real Madrid di Carlo Ancelotti ha creato nuove aspettative all’interno del club spagnolo. Il tecnico ex Milan avrà il compito di riportare i blancos sui livelli di qualche anno fa e avrà l’ardua responsabilità di sostituire Zinedine Zidane. Sono diversi i giocatori che il tecnico italiano ha messo nel mirino ma Florentino Perez non può sostenere spese troppo impegnative. Le partenze di alcuni veterani come Sergio Ramos, però, dovranno essere necessariamente rimpiazzate. Nella lista dei partenti ci sono anche Varane, Marcelo, Bale e Ceballos. Ancelotti starebbe guardando con attenzione in Serie A, spinto dal grande Europeo di molti giocatori italiani.

Tra i calciatori della Nazionale di Mancini che più hanno impressionato Ancelotti c’è Manuel Locatelli, come riportato da ‘defensacentral’, che è al centro di una trattativa tra Sassuolo e Juventus. Gli emiliani, però, tengono aperta la porta ad altre offerte. Anche Nicolò Barella è uno dei centrocampisti italiani più apprezzati da Ancelotti ma l’Inter lo valuta 65 milioni di euro, una cifra che il Real Madrid non può permettersi, anche se i nerazzurri hanno necessità di fare cassa.

Calciomercato, Ancelotti pronto a fare follie per Jorginho e Chiesa

Come sostituto di Sergio Ramos e Varane, Carlo Ancelotti pensa ad Alessandro Bastoni, protagonista secondario con l’Italia di Mancini e assoluto con l’Inter di Conte, rispecchiando le caratteristiche del difensore giovane dalle grandi potenzialità. Tanti altri protagonisti degli Azzurri hanno impressionato il tecnico del Real Madrid, come Spinazzola e Verratti (già allenato al Psg), ma Ancelotti spingerebbe principalmente per Federico Chiesa e Jorginho, in quanto li considera i profili più pronti a livello internazionale.

Dopo lo straordinario Europeo disputato, la valutazione di Chiesa è salita vertiginosamente e il suo attuale valore di mercato è di 70 milioni di euro. Jorginho, invece, ha chiuso la miglior stagione della sua carriera vincendo la Champions League con il Chelsea e l’Europeo con l’Italia. Si è rivelato il perno del centrocampo dei Blues e degli Azzurri e la sua attuale valutazione è di 45 milioni di euro. Per il Real rappresenterebbe il perfetto sostituto di Kross e Modric ma strapparlo al club londinese sarà piuttosto complicato. Si tratterebbe di un esborso di ben 115 milioni di euro per arrivare a entrambi i campioni d’Europa.