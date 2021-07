Il Manchester United ufficializza di aver trovato l’accordo con il suo tecnico per il rinnovo del contratto. Solskjaer guiderà i ‘Red Devils’ fino al 2024.

Dopo l’annuncio dell’acquisto di Jadon Sancho, il Manchester United rende noto di aver esteso il contratto al suo allenatore, Ole Gunnar Solskjaer. Questo il comunicato con cui il club ha ufficializato l’accordo con il tecnico norvegese: “Ole Gunnar Solskjaer ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United. Rimarrà nel club, almeno, fino al 2024, con opzione per un altro anno”.

Our past. Our present. 𝗢𝘂𝗿 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲.

✍🇳🇴 We are delighted to announce that Ole has signed a new deal with the club! #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 24, 2021