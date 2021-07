L’Inter a caccia di rinforzi sulle fasce: contatti in corso con l’Ajax per un giocatore che può mettere al sicuro la fascia sinistra

Il calciomercato entra nel vivo e l’Inter ne è piena protagonista. La cessione di Hakimi al PSG può definitivamente sbloccare il mercato in entrata, dopo che la dirigenza nerazzurra ha comunque già fatto registrare importanti acquisti come quello di Hakan Calhanoglu. Da sistemare, però, c’è la questione esterni, fondamentali nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Alcune novità potrebbero arrivare sulla fascia sinistra.

L’Inter sta infatti cercando un quinto di sinistra che possa andare a sostituire Young, tornato in Inghilterra. L’obiettivo primario resta Marcos Alonso, ma la trattativa con il Chelsea continua a dare problemi. Il 30enne ha un contratto sino al 2023 ed è considerato un punto fermo da Tuchel, che vorrebbe confermarlo. Lo stallo dei discorsi ha portato così i nerazzurri a valutare un importante piano B.

Il riferimento è a Nicolás Tagliafico, fresco vincitore della ‘Copa America’ con l’Argentina. Il giocatore – attualmente all’Ajax – ha dichiarato di voler essere ceduto per provare nuove esperienze. Il giocatore ha però un contratto sino al 2023, situazione che permette ai ‘Lancieri’ di sparare alto e chiedere almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino. La cifra spaventa l’Inter, ma potrebbe essere abbassata.

Calciomercato Inter, contatti in corso con l’Ajax

Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, l’Inter avrebbe già avviato i contatti con Tagliafico per sondare la fattibilità dell’operazione. L’argentino ha sempre detto di voler provare a vestire nerazzurro, anche per giocare nella squadra del suo idolo, Javier Zanetti. L’Inter – dopo la cessione di Hakimi – ha la liquidità per chiudere l’operazione, ma aspetta che si abbassino le richieste dell’Ajax, anche in virtù delle volontà del ragazzo. I primi colloqui con l’esterno sono stati molto favorevoli e se il Chelsea respingerà l’ultima proposta per Alonso, sarà Tagliafico a diventare nerazzurro.