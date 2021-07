Il calciomercato nerazzurro prende forma, con una doppia pista destinata a raffreddarsi: dipende da Perisic

La nuova Inter targata Simone Inzaghi prende lentamente forma nell’attuals esessione di calciomercato, con alcuni innesti già ufficializzati dal club meneghino (Calhanoglu su tutti) ed altri in attesa di approdare in nerazzurro. Un’estate che registrerà quindi diversi cambiamenti per i campioni d’Italia che stanno avendo non poche difficoltà a ad avanzare per l’acquisto di un nuovo laterale, sulla corsia mancina. La ‘colpa’ è di Ivan Perisic, in scadenza il 30 giugno 2022 e che non è una priorità per mister Inzaghi, in vista dell’imminente nuova stagione. Perisic sta dunque complicando i piani di Marotta ed Ausilio, visto che dagli attuali 5 milioni di euri netti a stagione, l’esterno vorrebbe un nuovo ingaggio da 6 milioni per partire e salutare definitivamente l’Inter. Una situazione che fa saltare, per il momento, due priorità in entrata per la rosa di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Perisic ‘blocca’ il colpo: i nomi

I nomi caldi per la corsia sinistra dei nerazzurri sono sempre due. Il primo è Marcos Alonso che, da tempo, è in orbita nerazzurra e vorrebbe vestire la maglia dell’Inter. Il terzino è destinato ad abbandonare il Chelsea ma senza la cessione di Perisic, lo spagnolo non arriverà a Milano.

Discorso analogo per un altro nome in orbita nerazzurra: Alex Telles. In questo caso si tratterebbe di un ritorno, dopo il prestito del 2015/16 ed essere stato riaccostato all’Inter nei primi mesi del 2021, con lo United che può lasciarlo partire.

Tutto dipenderà quindi da Perisic che, momentaneamente, sta facendo sfumare sia la pista che porta allo spagnolo che quella riguardante il laterale brasiliano.