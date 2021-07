E’ un vecchio pallino di Massimiliano Allegri e ora ci sono le condizioni per poterlo strappare all’Inter. Ecco tutti i dettagli del tentativo della Juventus

La Juventus può provarci, del resto adesso ci sono tutte le condizioni per poterlo strappare all’Inter. Parliamo di Marcelo Brozovic, vecchio pallino di Massimiliano Allegri. Il croato può essere il secondo colpo dei bianconeri per il centrocampo, dopo Locatelli ovviamente e a svantaggio di Pjanic il cui ritorno non sarebbe ben visto da una buona parte del mondo juventino. Brozovic subito, quindi, approfittando dei problemi tra lui e i nerazzurri per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza fra un anno. Ormai sono note le richieste del classe ’92, 6 milioni di euro netti d’ingaggio – ora ne prende 3,5 – per prolungare il matrimonio. Altrimenti si rischia il divorzio, ora o a zero fra un anno.

‘La Vecchia Signora’ potrebbe tentare di portarselo a casa già in questa sessione di calciomercato, offrendo però all’Inter e quindi all’ex Marotta una proposta di scambio ‘due per uno’. Avete capito bene, due giocatori in cambio del 29enne di Zagabria, pilastro nella squadra di Conte e in teoria anche in quella di Simone Inzaghi. Le contropartite che metterebbe sul piatto la Juve sono Alex Sandro e Federico Bernardeschi: il 30enne brasiliano farebbe comodo ai nerazzurri visto che sono in cerca di un laterale mancino, un po’ meno il classe ’94 di Carrara, reduce comunque da un buon Euro2020.

Sarebbe un maxi scambio da 35-40 milioni di euro, con benefici ‘bilancistici’ per entrambi i club. Va però detto che difficilmente Marotta e soci accetterebbero una proposta del genere: in primis perché non intendono cedere un loro big a una diretta oltre che acerrima rivale, in secondo luogo perché Alex Sandro e Bernardeschi non interessano e hanno stipendi (rispettivamente 6 e 4 milioni netti) troppo alti. A mo’ di provocazione, l’Inter potrebbe rispondere alla Juve che aprirebbe all’addio di Brozovic solamente in cambio di Kulusevski, giocatore però che a Torino è considerato incedibile.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Milan, si lavora per Diogo Dalot: il punto

Calciomercato Inter, obiettivo ‘blindare’ Brozovic: incontro in agenda

Nelle prossime settimane potrebbero arrivare delle novità sul fronte Brozovic, nel mirino pure dei club inglesi, tra questi il Tottenham di Paratici. A quanto pare, infatti, è in agenda un incontro col papà-agente del numero 77. Possibile una intesa a metà strada, sui 5 milioni netti compreso qualche bonus.

A.R.