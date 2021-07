Giorgio Chiellini si sta riposando dopo le fatiche di Euro2020: ora il centrale italiano potrebbe rinnovare con la Juventus soltanto in un caso

Novità in casa Juventus. Non è ancora arrivata la firma ufficiale sul rinnovo contrattuale per Giorgio Chiellini: il difensore è attualmente senza contratto con i prossimi giorni che saranno decisivi. Lo stesso difensore della Nazionale italiana si sta riposando dopo le fatiche di Euro2020, ma a breve dovrà prendere la sua scelta definitiva. Al momento non ci sarebbero problemi, ma la sua firma arriverebbe soltanto in un caso.

Calciomercato Juventus, Chiellini firma solo con l’opzione

Così come svelato dalle ultime indiscrezioni di mercato lo stesso Chiellini vorrebbe firmare il suo nuovo legame con la Juventus per un altro anno con l’opzione fino al 2023. Soltanto in questo caso arriverà l’ok da parte del centrale italiano, protagonista assoluto agli ultimi Europei. Nell’ultima stagione con la maglia della Juventus, il difensore ha avuto diversi problemi a livello fisico così come anche in azzurro.

Poi il suo recupero è stato lampo riuscendo a dire la sua soprattutto in semifinale contro la Spagna e in finale contro l’Inghilterra per due prestazioni da urlo. Ora il suo futuro dovrebbe essere sempre più bianconero con la firma ufficiale che arriverà nelle prossime ore.

La scelta ufficiale dovrebbe arrivare così nei prossimi giorni dopo il rientro dalle vacanze estive tanto meritate. Lo stesso Chiellini vuole continuare la sua avventura con Massimiliano Allegri con i due che si conoscono molto bene con l’esperienza condivisa proprio a Torino diversi anni fa. L’ok dovrebbe essere solo questione di tempo, poi ci sarà l’annuncio ufficiale.