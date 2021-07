Il Milan prova il colpo a sorpresa dalla Russia: interesse per un giocatore consigliato anche dall’ex Kaladze e considerato il nuovo Chiesa

Il Milan lavora sul mercato per cercare di allestire una rosa che possa essere ancora competitiva. La permanenza in panchina di mister Pioli consente di poter pianificare un continuum tattico, ma la rosa va rinforzata, al netto anche delle illustri partenze verificatesi. La dirigenza ha chiuso per Giroud, ma le operazioni non finiscono più e la nuova suggestione può arrivare direttamente dalla Russia.

Tra i reparti da rinforzare c’è sicuramente la trequarti, con la fascia destra che ha sofferto particolarmente nella scorsa stagione. Castillejo e Saelemaekers non sono riusciti a garantire continuità ed il Milan cerca valide alternative. Tra i nomi accostati ai rossoneri c’è anche quello di Khvicha Kvaratskhelia, 20enne del Rubin Kazan. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, i rossoneri hanno intravisto in lui del potenziale, testimoniato anche dai 4 gol e 8 assist nell’ultimo campionato russo.

Ancora senza presenze in competizioni europee, Kvaratskhelia è però già nel giro della Nazionale georgiana. Per caratteristiche è paragonabile a Federico Chiesa: velocità, scatto e gol nelle gambe. Il ragazzo ha un contratto con il Rubin Kazan sino al 2024 e il club lo valuta non meno di 18 milioni. I rossoneri restano in pressing, anche perché consigliati dal connazionale Kaladze, che con il Milan ha scritto pagine di storia.

Calciomercato Milan, dalla Russia ecco il nuovo Chiesa

L’operazione Kvaratskhelia non rappresenta al momento una priorità, ma potrebbe essere un colpo a sorpresa delle ultime settimane. Mister Pioli ha dimostrato di saper lavorare con i giovani e un innesto in attacco gioverebbe alla squadra. Più avanti si capirà se per il georgiano si avvierà una vera e propria trattativa.