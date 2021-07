I top club di Serie A continuano a guardare in casa Barcellona per arrivare a difensori di spessore in vista della prossima stagione: assalto decisivo, Koeman avvertito

Novità importanti per colpi interessanti dei top club della Serie A. Ancora un’idea suggestiva in casa Barcellona per arrivare a difensori di primo piano per rinforzare le rispettive rose. Come svelato dal portale spagnolo “Sport” la Roma avrebbe messo gli occhi sul centrale blaugrana, Clement Lenglet, per andare a puntellare il reparto difensivo del neo allenatore portoghese, José Mourinho.

Calciomercato, Lenglet per la difesa della Roma

Nelle ultime ore lo stesso general manager del club romano, Tiago Pinto, è al lavoro per andare a pescare giocatori di spessore per rinforzare la compagine giallorossa. La Roma avrebbe messo sul piatto circa 15 milioni di euro per Lenglet con i blaugrana che aveva provato anche a dare l’assalto a Lorenzo Pellegrini, ma la società capitolina subito ha rifiutato il possibile affare. La valutazione del centrale del Barcellona si aggira intorno ai 25 milioni di euro: al momento c’è una grande distanza tra i due club.

Continua il lavoro della Roma in vista della prossima stagione mettendo nel mirino giocatori di assoluto valore per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Mourinho. Tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni con possibili nuovi innesti da regalare all’allenatore portoghese, voglioso di successi alla guida della società capitolina.

Un’idea suggestiva in vista del prossimo anno con la Roma che intende tornare ai piani alti della classifica di Serie A. La compagine giallorossa ha vissuto sempre stagioni altalenanti non riuscendo a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.