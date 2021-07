Calciomercato Inter, l’annuncio che spiazza | “Meglio cedere Lautaro”

Calciomercato Inter, si discute su altre cessioni: Lautaro Martinez ‘sacrificabile’ rispetto a un altro big, le frasi a sorpresa.

Calciomercato complesso in casa Inter, come noto, per la delicata situazione finanziaria del club. Per ora, ha lasciato solo un big, Hakimi, volato al Psg. I nerazzurri tentano di non effettuare altre cessioni pesanti, ma c’è anche, d’altro canto, sia la necessità di raccogliere altre risorse monetizzando con altri addii, sia quella di dare rinforzi adeguati a Simone Inzaghi. In merito, arrivano dichiarazioni a sorpresa, su Lautaro Martinez che potrebbe essere ‘sacrificabile’ per il tecnico.

Calciomercato Inter, de Vrij intoccabile per Inzaghi

Ne ha parlato a ‘Radio Radio’ Furio Focolari, secondo cui, se proprio si dovesse scegliere, sarebbe il ‘Toro’ uno degli indiziati a partire, piuttosto che altri profili. Come quello di de Vrij, che è invece imprescindibile. “Non penso che Inzaghi sia andato all’Inter a fare il pupazzo – ha spiegato – Ha un grande terzetto difensivo, quasi insuperabile E che cosa fai, glielo sfasci? A quel punto è molto meglio cedere Lautaro. Credo che l’olandese rimarrà all’Inter”.

Sugli acquisti e in generale su altri movimenti: “Per le fasce, a sinistra secondo me serve qualcuno al posto di Perisic. A destra, con Darmian i nerazzurri sono messi bene”.