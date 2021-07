Calciomercato Inter, Lazzari non sembra convincere Sarri: Inzaghi prepara l’assalto per l’esterno biancoceleste, la rivelazione di Focolari

Al lavoro nel quartiere generale estivo di Auronzo di Cadore, Manuel Lazzari è alle prese con il suo terzo anno in biancoceleste. Un terzo anno particolare per l’ex Spal, che alla Lazio è diventata una piccola (grande) certezza sulla fascia destra dell’Olimpico. D’altronde, il 3-5-2 di Simone Inzaghi si è adattato alla perfezione alle caratteristiche dell’esterno italiano. E adesso, con Maurizio Sarri, Lazzari sarà chiamato a reinventarsi come quarto di difesa.

Una bella incognita per l’ex Spal: il ruolo di terzino destra non sembra sposarsi alla perfezione al numero 29 della Lazio. E lo stesso tecnico toscano non appare soddisfatto dalle prestazioni di Lazzari come quarto difensore. Soprattutto adesso che Elseid Hysaj è pronto a candidarsi per una maglia da titolare in quella posizione (l’albanese è un pretoriano di Maurizio Sarri, dai tempi dell’Empoli).

Calciomercato, intrigo Inter-Lazio: la rivelazione di Focolari su Lazzari

Ecco, dunque, che sul futuro di Manuel Lazzari si apre un grosso punto interrogativo. L’Inter cerca un dopo Hakimi e Simone Inzaghi sarebbe pronto all’assalto per l’ex Spal. Le richieste economiche della Lazio potrebbero rappresentare un piccolo ostacolo per le casse dei nerazzurri, ma il giornalista Furio Focolari non ha dubbi: “Se Lazzari dirà addio ai biancocelesti, andrà all’Inter e si riunirà con il suo vecchio tecnico”. Così, ai microfoni di ‘Radio Radio’, la firma capitolina ha rivelato il futuro dell’esterno laziale. I nerazzurri, dalla loro, non hanno mai nascosto il proprio interesse per Lazzari e potrebbero affondare il colpo decisivo nel corso delle prossime settimane.