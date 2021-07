Calciomercato Juventus, addio a Pogba | Doppia operazione di Raiola

La Juventus potrebbe perdere Paul Pogba: Mino Raiola lavora al trasferimento del francese, ma anche di un altro top

Dopo il quarto posto della scorsa stagione, la Juventus si è attivata per portare alla corte di Massimiliano Allegri dei nuovi top player. Molto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo, certo, ma l’interesse per Erling Haaland è noto da tempo, anche per i buoni rapporti che ci sono con Mino Raiola. Senza dimenticare Paul Pogba, andato via -ma mai del tutto- dalla Juve per tornare al Manchester United. Entrambi assistiti dal super agente, che potrebbe nuovamente spostarli. Ma non in direzione Torino, che resterebbe beffata dalla maxi operazione che verrebbe condotta insieme al Real Madrid.

Juventus, Raiola porta Pogba e Haaland al Real Madrid

Secondo quanto riferito da ‘Diariogol.com‘, Mino Raiola sta lavorando per portare Paul Pogba al Real Madrid. La cifra che chiederebbe il Manchester United si aggira intorno ai 105 milioni di euro sborsati qualche anno fa per prelevarlo dalla Juventus. Che a quel punto subirebbe una doppia beffa, visto che l’operazione sarebbe direttamente collegata a quella di Haaland. Chiaramente con l’arrivo di Pogba, Florentino Perez avrebbe una corsia preferenziale per il norvegese, sul quale c’è anche il Chelsea. Una doppia operazione che sarebbe molto dura da digerire.