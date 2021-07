Ronaldo è tornato da poche ore a Torino. Questa mattina le visite mediche di rito, poi l’incontro con Allegri: tutta la verità sul suo futuro

Novità in vista per il futuro di Cristiano Ronaldo, che è tornato da poche ore a Torino dopo le vacanze post Euro2020. Questa mattina il ritorno alla Continassa per svolgere le visite mediche al J-Medical prima dell’incontro con Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore livornese vorrebbe conoscere il suo pensiero circa il futuro del campione portoghese.

Calciomercato Juventus, Ronaldo spinge per il PSG

Dopo le delusioni degli ultimi tempi soprattutto in campo europeo, lo stesso Ronaldo avrà nelle prossime ore un confronto personale con Allegri con lo stesso allenatore livornese che gli comunicherà che sarà coinvolto nelle rotazioni turnover proprio come tutti gli altri. Lo stesso CR7 è abituato da sempre a scendere in campo in tutte le competizioni senza fermarsi mai per battere costantamente i vari record di gol e di vittorie con le rispettive compagini in cui ha militato.

Questa situazione non andrà giù allo stesso campione portoghese che cercherà di comunicare al suo noto agente, Jorge Mendes, spingendo per la cessione al Paris Saint-Germain. Una decisione a sorpresa con un possibile addio imminente: al momento non ci sono conferme ufficiali con il suo futuro che resterà ancora in bilico.

La stessa dirigenza bianconera ha tranquilizzato tutti con le dichiarazioni di Pavel Nedved che ha svelato che continuerà la sua avventura con la Juventus. Le prossime ore saranno così decisive in vista della stagione che inizierà ufficialmente verso la fine di agosto: un’idea clamorosa con la suggestione dell’addio immediato del campione portoghese.