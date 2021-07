Il futuro di Cristiano Ronaldo resta sempre in bilico: addio immediato per il campionato portoghese con l’intreccio anche con l’Inter

Cristiano Ronaldo è tornato da poche ore a Torino con le visite mediche di rito al J-Medical prima del suo arrivo alla Continassa. Nelle prossime ore tornerà a parlare con Massimiliano Allegri con il suo futuro sempre in bilico. L’addio potrebbe essere immediato con un cambiamento di dinamiche all’interno della compagine bianconera.

Lo stesso Allegri gli comunicherà che entrerà anche nelle rotazioni proprio come tutti gli altri: così il campione protoghese spingerebbe per il PSG. L’idea suggestiva sarebbe quella di un affare senza scambi con l’ex attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, da circa un anno sotto la Tour Eiffel. In questo modo come possibile erede resta sempre in pole l’idea del connazionale dell’Atletico Madrid, Joao Felix, sempre di Jorge Mendes e potrebbe dire addio ai “Colchoneros”.

Infine, l’effetto domino potrebbe interessare da vicino anche l’Inter con il successivo assalto di Simeone per l’attaccante argentino, Lautaro Martinez, che ha valutazione intorno agli 80 milioni di euro. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe anche dire addio prima della scadenza del suo contratto con i bianconeri.

Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con Ronaldo sempre in bilico tra permanenza per un’altra stagione e addio immediato. La Juventus è sempre molto attiva tra acquisti e cessioni da urlo per regalare i primi colpi di mercato a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Tutto ruoterà intorno al futuro dello stesso portoghese che comunicherà la sua scelta ufficiale a breve.