Continua il lavoro del Milan sul fronte calciomercato: la società rossonera vuole chiudere il colpo in vista della prossima stagione, due cessioni in vista

Il Milan non vuole lasciare più nulla al caso dopo la qualificazione alla prossima Champions League. La società rossonera è sempre al lavoro per trovare i giusti colpi in grado di puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Lo stesso allenatore emiliano è voglioso di nuovi trionfi con l’obiettivo che resta quello di rientrare nuovamente tra le prime quattro della Serie A con il sogno Scudetto, cullato a lungo nell’ultima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter gelata | Tutta colpa di Perisic

Calciomercato Milan, Hauge e Leao addio: idea pazza per Vlasic

Così l’idea suggestiva della dirigenza rossonera sarebbe quella di arrivare al centrocampista croato del CSKA Mosca, Nikola Vlasic, che è stato accostato a lungo al Milan. Per finanziare il colpo a centrocampo così la società starebbe pensando anche a due cessioni da urlo, come quella del giovane attaccante norvegese, Jens Petter Hauge, valutato intorno ai 15 milioni di euro con il Wolfsburg in pole, e quella del portoghese Rafael Leao, che continua a piacere in Premier League con una valutazione intorno ai 20-25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Milan, si lavora per Diogo Dalot: il punto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, spesa in casa Inter | Scambio ‘due per uno’

Per il centrocampista croato il suo club chiede almeno 30 milioni di euro, ma per ora il Milan si è espresso soltanto con un prestito con diritto di riscatto. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con le dinamiche di mercato in casa rossonera. Al momento sono soltanto suggestioni, ma non ci sarebbero contatti ufficiali tra le parti.

Il Milan continua a pensare a nuovi innesti di assoluto valore per tornare protagonista in vista della prossima stagione anche a livello europeo. La Champions League è un’occasione da non sprecare per imporsi definitivamente nuovamente nel calcio che conta.