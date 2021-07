Calciomercato Napoli, niente Vecino | Colpo dalla Premier

Il Napoli cerca un nuovo centrocampista, a maggior ragione dopo aver perso Demme: non si tratta di Matias Vecino

Dopo l’infortunio di Diego Demme, il Napoli ha iniziato a effettuare nuovi ragionamenti sul mercato. L’acquisto di un centrocampista è diventato prioritario. Lo era già prima quando Bakayoko è tornato al Chelsea, lo è diventato ancor di più dopo l’infortunio al ginocchio del tedesco, ai box per 9-10 settimane. Spalletti dovrà dunque iniziare ad ‘arrangiarsi’ in attesa che Giuntoli inizi a smuovere il mercato in entrata. Matias Vecino, che l’allenatore azzurro stima molto, resterà probabilmente all’Inter -che lo avrebbe dichiarato incedibile- ed è per questo che si stanno valutando altri nomi.

Napoli, niente Vecino: c’è Lucas Torreira

Secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Bargiggia sul suo profilo Twitter, il Napoli sta pensando a Lucas Torreira per rinforzare il centrocampo. Si tratterebbe di un ritorno di fiamma, visto che è stato già cercato ai tempi della Sampdoria, prima di approdare all’Arsenal. Non rientra più nei piani dei Gunners, che lo hanno ceduto all’Atletico Madrid nell’ultima stagione. Torreira ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato intorno ai 20 milioni di euro.