Tornato dalle vacanze trascorse negli Stati Uniti, Romelu Lukaku è pronto a concentrarsi sulla prossima stagione. Ai microfoni di Inter Channel elogia il mister Inzaghi e si dice fiducioso del percorso che faranno i nerazzurri.

Il calciomercato dell‘Inter ancora non ha portato i rinforzi richiesti da Simone Inzaghi, ma per il mister arrivano parole di incoraggiamento da parte del fuoriclasse e punto di riferimento offensivo nerazzurro, Romelu Lukaku. Il bomber belga, tornato dalle vacanze che trascorso negli Stati Uniti per ricaricarsi dopo le fatiche di Euro 2020, si è detto fiducioso del percorso che i nerazzurri faranno nella prossima stagione e ha dichiarato di aver parlato già con il tecnico ex Lazio, che ha definito un “bravo allenatore”.

Le parole di Lukaku caricano l’ambiente Inter | “Lavoreremo per realizzare i vostri sogni”

Ai micorfoni di Inter Channel, Lukaku ha parlato prima del suo colloquio telefonico con Inzaghi: “Abbiamo parlato tanto il giorno in cui la società ha annunciato che sarebbe diventato il nuovo allenatore, abbiamo parlato anche quando ero all’Europeo. Anche mio fratello mi ha detto molte cose su di lui, è un bravo allenatore, penso che aiuterà la squadra a fare grandi cose. Speriamo di lavorare tutti insieme per continuare il percorso che abbiamo iniziato”.

Poi il bomber belga si è rivolto così ai tifosi: “Sono veramente contento di essere tornato, speriamo di continuare il percorso che abbiamo iniziato, di continuare a vincere. Noi giocatori lavoreremo forte per realizzare i vostri sogni”.