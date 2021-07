Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che sta chiudendo per il passaggio di Varane allo United, potrebbe buttarsi sul profilo di Matthijs de Ligt per la difesa: le ultime

I raduni delle squadre sono entrati nel vivo: dall’Inter di Simone Inzaghi alla Juventus di Massimiliano Allegri, dopo le fatiche di Euro 202o e Copa America, le grandi del nostro calcio stanno riabbracciando i loro campioni da Romelu Lukaku a Cristiano Ronaldo. Nel frattempo impazza il calciomercato con i club esteri che, finora, la stanno facendo da padroni. Oltre al super PSG di Mauricio Pochettino infatti, anche il Manchester United sta spingendo sull’acceleratore. Dopo aver ufficializzato l’arrivo dal Borussia Dortmund di Jadon Sancho, i Red Devils stanno chiudendo l’affare che porterà Raphael Varane all’Old Trafford dal Real Madrid di Carlo Ancelotti.

I Blancos andrebbero così a perdere un difensore centrale titolare nello scacchiere dell’ex tecnico di Milan e Bayern Monaco. Una pedina di grande importanza che deve essere sostituita con un rimpiazzo all’altezza ed attenzione al nome di Matthijs de Ligt per il Real Madrid. Il giocatore olandese, sin dai tempi dell’Ajax, è un obiettivo di Florentino Perez per il reparto difensivo.

Calciomercato Juventus, Ancelotti vuole de Ligt | I dettagli

Il Real Madrid, dalla cessione di Varane al Manchester United, dovrebbe incassare una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Non solo, i Blancos stanno cercando di liberarsi degli esuberi per avere la liquidità che consentirebbe loro di operare in entrata senza particolari problemi, ma la richiesta della Juventus per de Ligt, possibile obiettivo per prendere il posto del francese, è decisamente alta.

La Vecchia Signora non sembra infatti intenzionata a scendere sotto i 90 milioni di euro per il cartellino dell’ex giocatore dell’Ajax di Ten Hag. Una cifra astronomica anche per il Real Madrid di Florentino Perez che, dopo la vicenda Superlega e la crisi da Coronavirus, è anch’esso alle prese con una forte crisi interna dal punto di vista finanziario.