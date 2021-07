Fabio Paratici, passato dalla Juventus al Tottenham, avrebbe messo nel mirino Aaron Ramsey, centrocampista bianconero considerato un esubero dal club piemontese

E’ entrato davvero nel vivo il calciomercato della Juventus in vista della stagione 2021/2022. I bianconeri, che hanno salutato alla fine del mese di maggio Andrea Pirlo per tornare ad affidarsi al tecnico livornese Massimiliano Allegri, sono a caccia di colpi in grado di rinforzare l’organico della Vecchia Signora che, nella scorsa stagione ed in particolare a centrocampo, è apparsa più debole rispetto alle annate precedenti. In quest’ottica la Juventus sta lavorando alacremente per portare alla Continassa Manuel Locatelli, stellina del Sassuolo e campione d’Europa con Roberto Mancini ad Euro 2020.

Ma ci sono anche le uscite a svolgere un ruolo fondamentale per i possibili colpi in entrata, soprattutto in un periodo di crisi economica come questo. Attenzione al nome di Aaron Ramsey, mezz’ala gallese della Juventus. Il giocatore, con un passato all’Arsenal di Arsene Wenger, potrebbe tornare in Premier League in queste settimane ed occhio ad un grande ex della Vecchia Signora che potrebbe riabbracciarlo.

Calciomercato Juventus, Paratici mette nel mirino Ramsey

Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, quotidiano inglese, infatti il Tottenham di Fabio Paratici ed il Wolverhampton sarebbero sulle tracce di Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus. Il giocatore, protagonista ad Euro 2020 con la maglia del suo Galles insieme a Gareth Bale, ha un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione ed un contratto fino al 2023 con la Vecchia Signora.

Numeri davvero esorbitanti ed ecco che Paratici, nuovo dirigente del Tottenham di Daniel Levy, potrebbe fare un ‘ultimo’ favore alla Juventus liberandola dell’ingaggio di Ramsey, non particolarmente centrale nel progetto tecnico di Max Allegri, e aprendo uno spazio salariale per eventuali nuovi colpi in entrata.