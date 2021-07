Calciomercato Juventus, Wolverhampton su Ramsey | Scambio!

La Juventus potrebbe presto privarsi di Aaron Ramsey: su di lui c’è il Wolverhampton, al quale verrebbe proposto lo scambio

La Juventus farà il punto sul centrocampo a breve e il principale candidato a lasciare il club è Aaron Ramsey, che ha fornito prestazioni al di sotto delle sue reali qualità. Il suo stipendio da oltre 7 milioni di euro danneggia le casse della Juve, desiderosa di nuovi investimenti. Ma prima c’è bisogno di cedere: il gallese ha mercato soprattutto in Premier League, dove potrebbe ritornare dopo la lunga esperienza all’Arsenal. Non solo Tottenham ed Everton, anche il Wolverhampton sembra essere molto interessato al centrocampista.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo e Dybala | L’annuncio di Allegri

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Theo Hernandez | Arriva la decisione!

Juventus, Ramsey per arrivare a Dendoncker

Secondo quanto riferito da ‘TribalFootball.com‘, su Ramsey c’è forte l’interesse dei Wolves. I club inglesi vorrebbero far tornare il centrocampista gallese in Premier League, che sarebbe anche convinto di questa decisione. Va trovato l’accordo con la Juventus, visto che il giocatore ha un contratto valido fino al 2023. E il club bianconero potrebbe offrirlo come contropartita tecnica per arrivare a Leander Dendoncker. Per il centrocampista belga verrebbe offerto anche un conguaglio economico di 12-13 milioni di euro. Allegri intanto alla presentazione in conferenza stampa si è soffermato anche su Ronaldo e Dybala, le cui situazioni saranno decisive per il mercato.