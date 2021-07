Il calciomercato del Milan può prendere un’inaspettata piega: richiesta clamorosa, top club inglese alla finestra

Il Milan in questo ultimo mese a disposizione intende mettere a segno gli ultimi rinforzi per la rosa allenata da Stefano Pioli. Da un nuovo attaccante fino al possibile ritorno di Dalot per la corsia destra di difesa, Maldini e Massara devono tuttavia fare i conti con una grana che può regalare sorprese nelle settimane a venire. Il destino di Frank Kessie resta avvolto nel mistero, con il rinnovo del talento ivoriano che non è ancora arrivato. L’ex Atalanta è in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e le sirene dai top club di mezza Europa, nell’attuale sessione di calciomercato, non smettono di suonare. Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Telelombardia’, la situazione riguardante la permanenza del centrocampista in quel di Milanello potrebbe essere più complicata del previsto. “Kessie dichiara amore eterno al Milan ma la richiesta per il rinnovo è importante: l’ivoriano vuole lo stesso ingaggio di Ibrahimovic per poter prolungare (7 milioni di euro la parte fissa più bonus)”. Uno scenario difficile da assecondare per il Milan che, da diversi mesi, lavora all’abbattimento del monte ingaggi con poche eccezioni come quella legata all’attaccante svedese.

Calciomercato Milan, Liverpool-Kessie: richiesta shock

L’emittente lombarda aggiunge: “Intanto Kessie ha avuto una proposta da un’agenzia che gli ha offerto 1 milione di euro per poterlo seguire. Nel caso in cui il centrocampista accettasse, il suo destino sarebbe al Liverpool“.

Uno scenario a dir poco clamoroso che, ai vertici del club di via Aldo Rossi, sperano di scongiurare il prima possibile per allontanare anche l’ipotesi che porterebbe Kessie alla corte di Klopp e lontano dalla Serie A.

Situazione dunque in divenire, il Milan ha tutta l’intenzione di provare a trattenere uno dei suoi pilastri, vero trascinatore della squadra di Pioli nell’ultima stagione con 50 presenze, 14 reti e 6 assist vincenti.