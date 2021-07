Il calciomercato del Milan passa anche dal futuro di Theo Hernandez: il laterale francese nel mirino del top club, ecco la decisione sull’addio

Il calciomercato del Milan ha visto diverse novità alla rosa allenata da Stefano Pioli. Dopo aver conquistato secondo posto ed ingresso in Champions League, il club rossonero punta a ripetersi e per farlo ha già consegnato a Pioli innesti del calibro di Maignan, Tomori (riscattato), Brahim Diaz (rinnovato il prestito) ed in ultimissima battuta Giroud. È però tra le possibili uscite che il ‘Diavolo’ dovrà difendersi per evitare di perdere alcuni dei pilastri dell’undici milanista. In primissimo piano Theo Hernandez, accostato a diversi top club in Europa ed in particolar modo al PSG dell’ex Leonardo. I francesi, dopo Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi e Sergio Ramos non smettoni di puntare sull’ex terzino sinistro del Real Madrid per l’attuale sessione di mercato. Un interesse vivo che il Milan, tuttavia, non asseconderebbe se non per cifre importantissime. Almeno 60 milioni, bonus esclusi (più o meno quanto pagato dal PSG all’Inter per Hakimi) per registrare la cessione di Hernandez. Un’eventualità tuttavia sempre più remota sia per la grande voglia del francese di restare al Milan per una stagione da protagonista, sia soprattutto, secondo ‘Canal-supporters.com’ per la decisione che l’agente del laterale avrebbe già preso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, richiesta ‘monstre’ | Maldini trema!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, obiettivo dalla Russia | E’ il nuovo Chiesa

Calciomercato Milan, PSG su Theo Hernandez: l’agente si sbilancia

La stagione che sta per cominciare sarà cruciale per il giocatore che avrà il posto da titolare assicurato in rossonero e potrà mettersi in mostra anche in Champions, con il sogno di una convocazione in Nazionale francese per i Mondiali dell’anno prossimo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’idea è quindi quella di rimanere, valorizzarsi ulteriormente per poi valutare anche l’addio ma a cifre decisamente più alte nel luglio 2022 (sia per Hernandez che per il Milan).

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, tesoretto per il colpo | Due cessioni

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ci risiamo | ‘Gratis’ al Barcellona

Nell’ultima stagione in rossonero, il terzino 23enne ha collezionato 45 presenze con la maglia del Milan, tra campionato e coppe, con 8 reti e 8 assist vincenti.