L’Inter avrebbe ricevuto una super proposta dal Chelsea per il centravanti Romelu Lukaku: secco no dei nerazzurri, il belga non si muove

L’Inter continua ad essere molto attiva in sede di calciomercato. Una sessione a due facce quella nerazzurra fino a questo momento. All’arrivo di Calhanoglu a parametro zero dal Milan, ha fatto da contrasto la dolorosa partenza di Hakimi. Il PSG è arrivato ad offrire 60 milioni di euro più bonus per l’esterno marocchino e, a queste cifre, la ‘Beneamata’ è stata costretta ad accettare. Il classe ’98 è stato uno degli elementi fondamentali dell’undici di Conte, ma c’era la necessità di ridare ossigeno alle casse societarie in estrema difficoltà.

I tifosi, dal canto loro, temono che possa verificarsi anche un altro addio importante, scenario che fino a settembre non si potrà escludere totalmente. In questo senso, non si placano le voci su un possibile addio di Lukaku e pare sia arrivata una super proposta per il belga.

Calciomercato Inter, rifiutata offerta shock per Lukaku

L’Inter tiene duro per Lukaku. Per il bomber si parla da tempo di un forte interessamento del Chelsea, viste le difficoltà per arrivare a Haaland. A tal proposito, stando a quanto riferisce ‘SI.com’, gli inglesi avrebbero avanzato una clamorosa offerta da 130 milioni di euro. La ‘Beneamata’, per tutta risposta, pare aver rispedito al mittente la proposta avanzata. L’ex Manchester United, infatti, è l’ultimo nome sulla lista dei cedibili, con Marotta e la famiglia Zhang che faranno di tutto per trattenerlo.