L’Inter potrebbe non fermarsi alla cessione di Hakimi tra i big. Occhio alla situazione de Vrij che porterebbe in dote una pesante plusvalenza. Sfida alla Juventus per l’erede

La cessione di Hakimi al PSG ha contribuito a dare una mano ai conti di casa Inter, con Suning che ha iniziato una vera e propria politica di ridimensionamento dei costi. Un nuovo progetto dunque volto a tenere alta la competitività dei campioni d’Italia con maggiore attenzione però ai conti del club. Nonostante l’addio del marocchino non va infatti esclusa a priori una seconda cessione illustre, utile a far legna dal punto di vista del bilancio. Al netto delle uscite di calciatori cosiddetti in ‘esubero’, va monitorata anche la situazione di Stefan de Vrij. Non solo Lautaro Martinez, l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone punta anche sul difensore olandese. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, intreccio con la Juventus | Sgarbo per l’attaccante

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, intreccio con il Napoli | Scambio in difesa!

Calciomercato Inter, addio e plusvalenza per de Vrij: l’erede dalla Fiorentina

Mino Raiola, agente del centrale interista, starebbe invece provando a piazzarlo in Premier League dove continua ad avere molto mercato. Preso a zero nel 2018, de Vrij avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro che rappresenterebbero una corposa plusvalenza, utile a far sorridere in modo importante i bilanci.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ‘rottura’ e addio | Il big vuole solo l’Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, bomber via dalla Serie A | Juventus e Inter ko

Qualora l’olandese dovesse davvero essere sacrificato all’altare dei conti, l’Inter dovrebbe andare a caccia di un nuovo centrale difensivo. Nello specifico potrebbe tornare di moda anche Nikola Milenkovic della Fiorentina che ha il contratto in scadenza la prossima estate ed è attenzionato anche dalla Juventus. Con il termine del rapporto così vicino alla fine la ‘Viola’ non potrebbe chiedere oltre 15 milioni di euro per il difensore serbo, abile a giocare proprio nella difesa a tre, la stessa che avrebbe in mente Inzaghi.