Calciomercato Inter, nuovo regista per Sarri | Scambio col fedelissimo

Maurizio Sarri vuole un nuovo regista per la sua Lazio e potrebbe presto avviare uno scambio con l’Inter: ecco tutti i dettagli

L’arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio cambia di molto la filosofia di gioco della squadra biancoceleste. Si passerà a un 4-3-3 e alcuni ruoli andranno rinforzati, tra cui quelli del regista. Lucas Leiva si è affermato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A nelle ultime stagioni, offrendo prestazioni di altissimo livello. Tuttavia, il gioco di Sarri potrebbe necessitare di un altro tipo di giocatore, in grado di giocare il pallone di prima con più qualità. Ecco perché torna di moda un affare con l’Inter che ha messo le mani su Simone Inzaghi per sostituire Antonio Conte. Si parla tanto della cessione di Lazzari.

Lazio, scambio con l’Inter: Sensi-Lazzari

L’Inter per acquistare Lazzari, il sogno di Inzaghi per rinforzare la corsia destra dopo l’addio di Hakimi, metterebbe in piedi uno scambio con la Lazio offrendo Stefano Sensi. Il centrocampista italiano, al netto degli infortuni, è un ottimo regista e farebbe comodo a Sarri. Leiva e Lazzari nell’amichevole di ieri hanno palesato qualche difficoltà e il club biancoceleste potrebbe giovare dello scambio con l’Inter. Operazione imbastita sulla base di 20-25 milioni di euro.