La Juventus ufficializza di aver raggiunto l’accordo con il Torino per Marko Pjaca.

Il 26enne calciatore croato è il nuovo colpo di calciomercato del club ‘Granata’. A ufficializzare l’affare e i contorni dell’operazione è la stessa Juventus, con il seguente comunicato: ” Marko Pjaca disputerà la prossima stagione nelle fila del Torino: è infatti ufficiale il prestito, per una stagione (fino al 30 giugno 2022), con diritto di riscatto. Nato a Zagabria nel 1995 e bianconero dal 2016, Marko in questi anni ha anche militato, sempre in prestito, nelle fila di Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht e Genoa. In bocca al lupo per questa nuova avventura!”