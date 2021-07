Calciomercato Juventus, da Pogba a Pjanic | "Scordatevelo!"

La Juventus sta puntando su Manuel Locatelli, ma anche sui ritorni di Paul Pogba e Pjanic: la pista del francese sembra impraticabile

La Juventus vuole rinforzare il centrocampo e sulla lista del direttore sportivo Cherubini ci sono diversi nomi. Non solo Manuel Locatelli, che ha disputato uno splendido Euro 2020 con la maglia dell’Italia, con la quale si è laureato Campione d’Europa. Tornano di moda anche diversi ritorni, come quello di Paul Pogba. Il francese ha il contratto in scadenza l’anno prossimo dopo l’opzione applicata dal Manchester United. In più, il ‘Polpo’ vorrebbe lasciare la squadra di Solskjaer, così come Miralem Pjanic vorrebbe lasciare il Barcellona.

Juventus, da Pogba a Pjanic passando per Locatelli

Nicola Gallo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Top Calcio 24‘ riguardo il mercato della Juventus: “Sono sempre stato negativo su Pogba, scordatevelo. Su Pjanic, la situazione è diversa, perché può arrivare gratis, o quasi. Il bosniaco, però, per tornare alla Juventus deve abbassare le sue pretese. Non esclude Locatelli, ma non c’è fretta di chiudere l’operazione Pjanic perché prima dovrà andare via qualcun altro“. Insomma, Pogba non sembra una pista praticabile per i bianconeri, a differenza di Locatelli e Pjanic: anche se per quest’ultimo dovrebbe esserci una cessione.