Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora in bilico. Nelle ultime ore è arrivato anche il consiglio social per il campione portoghese: ecco di cosa si tratta

Cristiano Ronaldo tra addio e permanenza alla Juventus. Proprio negli ultimi giorni il campione portoghese è tornato alla Continassa per mettersi a disposizione nuovamente di Massimiliano Allegri, che ha svelato che si aspetta molto da lui in vista della prossima stagione. Saranno giorni intensi per poi arrivare ad una decisione definitiva, che non c’è stata ancora al momento. La dirigenza bianconera è molto tranquilla visto che è convinta che lo stesso CR7 continuerà la sua avventura a Torino per un’altra stagione.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, l’ultimo ‘favore’ di Paratici alla Juventus!

Calciomercato Juventus, Ronaldo dovrà scoprire le carte

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere così il pensiero del campione portoghese. Quest’ultimo dovrà uscire allo scoperto in maniera definitiva per comunicare a tutti così il suo punto di vista. Allegri si fida di lui per arrivare ai maggiori traguardi della prossima stagione: servono i gol e gli assist di Ronaldo per competere soprattutto in ottica Champions League.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, l’ultimo ‘favore’ di Paratici alla Juventus!

Così nelle ultime ore è arrivato un tweet da parte del giornalista Rai, Paolo Paganini, che ha svelato il suo pensiero: “A parte quello che dicono o scrivono colleghi stranieri, credo che i tifosi della Juventus si aspettino da CR7 (da sempre molto social) un messaggio di “livello” sulla nuova stagione. Può anche non farlo certo, ma forse sarebbe opportuno. È un mio pensiero”.