Calciomercato Inter, la partenza di Romelu Lukaku può incendiare la piazza: dalla Spagna la clamorosa indiscrezione sul bomber nerazzurri

Vero e proprio trascinatore dell’Inter campione di Italia, Romelu Lukaku ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti al mondo. Soprattutto dopo le ultime due stagioni in nerazzurro. Dopo l’altalenante esperienza allo United, il colosso belga si è ripreso la scena e l’attenzione dei maggiori top club europei, che adesso sono tornati a guardare a lui come un top player a tutti gli effetti.

Dall’Inghilterra, infatti, si moltiplicano le voci di un interessamento del Chelsea per Big-Rom, che la maglia dei Blues l’ha vestita con pochissima fortuna, colpevole anche un rapporto tutt’altro con sereno con l’allora manager Mourinho. Il patron Abramovich, però, non ha mai nascosto la propria volontà di tornare sull’attaccante nerazzurro, dicendosi addirittura pronto a spendere oltre 100 milioni di pounds per Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, via Lukaku: l’erede fa infuriare i tifosi

Insomma, il Chelsea sarebbe disposto ad offrire all’Inter una cifra impossibile da rifiutare (soprattutto in un periodo come questo), costringendo la squadra mercato nerazzurra a scandagliare l’Europa per un eventuale sostituto. Secondo ‘Don Balon’, i meneghini avrebbero inserito il nome di Luka Jovic tra quelli dei principali indiziati per raccogliere l’eredità di Romelu Lukaku.

Il serbo è ormai fuori dai piani tecnici del Real Madrid e per 20-25 milioni di euro può partire senza troppi problemi. Cifre che apparirebbero in linea con le disponibilità economiche dell’Inter, impegnata a tamponare l’emorragia economica che l’emergenza pandemica ha causato al calcio italiano. Il profilo di Jovic, però, avrebbe già ottenuto il no secco della piazza nerazzurra, che in Romelu Lukaku vede l’uomo incedibile di questa rosa e che non sarebbe disposta a veder un altro big andar via, dopo la vittoria dello Scudetto.