Calciomercato Juventus, bianconeri a caccia di grandi acquisti a centrocampo ma si registra un rallentamento improvviso nell’affare.

Forcing della Juventus per affari in entrata, sono giorni caldissimi per mettere a segno operazioni fondamentali. Mancano poco più di tre settimane all’inizio del campionato, Allegri ha ritrovato una squadra a sua detta forte, ma che necessita di qualche rinforzo, soprattutto a centrocampo. I bianconeri spingono in particolare per le piste che portano a Manuel Locatelli e al ritorno di Miralem Pjanic, dopo la ‘parentesi’ dello scorso anno con il trasferimento al Barcellona nell’ambito dello scambio con Arthur. Ma per una di queste due ipotesi, si registra un raffreddamento nelle ultime ore.

Calciomercato Juventus, si rallenta per Pjanic: il problema è la formula

Il punto della situazione viene fatto dal ‘Mundo Deportivo’, che spiega che la pista è ancora aperta, ma ci sono dei punti da chiarire. Il Barcellona sarebbe disposto, pur di sbarazzarsi del cartellino del bosniaco, che non convince Koeman, a un prestito per una o due stagioni. La Juventus, però, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva.

Allegri vuole il ritorno del centrocampista bosniaco, uno dei punti di forza del suo ciclo vincente, ma in società non sono ancora pienamente convinti dalla formula dell’operazione, con relativi diritti o obblighi di riscatto. Non sembra tuttavia, secondo gli spagnoli, un problema di cifre. L’impressione, è che il tutto si sbloccherà quando saranno i bianconeri a portare l’assalto con decisione.