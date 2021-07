La Juventus vuole alzare il livello del centrocampo e nel mirino è finito anche Toni Kroos, per il quale sono stati avviati i contatti

La Juventus cerca nuovi top player per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Non solo Manuel Locatelli, dunque, si è parlato anche dei ritorni di Pogba e Pjanic. Ma l’idea più intrigante al momento è rappresentata da Toni Kroos. Calciomercato.it questa mattina ha spiegato com’è la situazione legata al centrocampista del Real Madrid. Servono delle cessioni per arrivare al campione, che ha lasciato la nazionale dopo l’eliminazione agli ottavi di finale a Euro 2020. I Blancos stanno attuando una vera e propria rivoluzione della rosa e potrebbe lasciare un altro senatore dopo Varane e Sergio Ramos.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo stellare e annuncio | C’è la data!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il talento sogna i rossoneri | “Ha chiesto informazioni”

Juventus, per Kroos servono due cessioni: contatti avviati

Secondo quanto riferito dal giornalista di ‘Rai Sport‘, Paolo Paganini, nei prossimi due giorni si chiuderà la telenovela legata a Locatelli. Demiral sarà ceduto al Borussia Dortmund, ma il colpo più interessante legato al secondo centrocampista. In lizza ci sono Pjanic e soprattutto Kroos, ma dovranno esserci almeno due cessioni pesanti. Solo dopo la Juventus parlerà con il Real Madrid, mentre col procuratore del centrocampista tedesco ha già parlato e ci sono stati dei contatti.